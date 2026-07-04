San José: la predicción del clima para este 4 de julio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este sábado 4 de julio en San José.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 25 grados, la previsión de lluvia será del 88%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 91%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en San José (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la región de San José es afectada por las condiciones del Pacífico, así como por la influencia del Caribe, el clima de la ciudad es principalmente templado, esto al encontrarse en una zona media.

Es decir, San José ostenta de temperaturas agradables siendo una de las ciudades más frías de Centroamérica, fuertes vientos, lluvias ocasiones cuyos meses de intensidad van de julio a septiembre y mañanas despejadas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) coloca a la ciudad costarricense en la región central, definida como “Dos Valles”, ya que se encuentra entre el Valle Central Occidental y el Valle Central Oriental.

(Municipalidad de San José)

El clima en Costa Rica

Costa Rica, al ser un país ubicado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, se define como una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses se altera por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

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El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de lluvia el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

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Esta zona carece de una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico tiene una época seca y lluviosa definida. La seca comienza en diciembre y termina en marzo, mientras que la lluvias caen entre mayo y octubre. Las precipitaciones se hacen presentes regularmente en las tardes y en las noches.

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