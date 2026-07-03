Francia y Reino Unido protegerán la libre navegación por Ormuz en las aguas de Omán

París, 3 jul (EFE).- Francia y Reino Unido acordaron con Omán garantizar la seguridad para la navegación en sus aguas territoriales a su paso por el estrecho de Ormuz en lo que parece un desafío a la voluntad de Irán de mantener alguna forma de control después de la guerra en la que estuvo prácticamente cerrado.

En un comunicado conjunto, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, señalaron que Omán ha aceptado trabajar con ellos para asegurar que sus aguas jurisdiccionales sean seguras.

Francia y el Reino Unido se muestran dispuestos, además, a desplegar la misión multinacional que han estado preparando desde hace varias semanas para "apoyar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Ese paso, subrayaron Maron y Starmer en su comunicado común, "es una arteria vital para la economía mundial" y "restablecer un tránsito seguro para los barcos de todas las naciones por el estrecho es un tema de preocupación mundial".

Tras el acuerdo de alto el fuego del 17 de junio entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz se ha ido abriendo al tráfico aunque no han desaparecido totalmente las tensiones por la voluntad de Irán de mantener una forma de controlarlo y se han producido diferentes incidentes.

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La propuesta de la coalición liderada por Francia y el Reino Unido para proceder al desminado del estrecho y ofrecer seguridad para que los barcos circulen por allí libremente estaba desde el principio condicionada al visto bueno de los contendientes.

Macron y Starmes insistieron en la voluntad de sus países de defender la estabilidad de la región, la soberanía de todos los Estados y de mantener "una cooperación estrecha con todos sus socios para preservar la seguridad mundial, la libertad de navegación y el derecho internacional". EFE

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