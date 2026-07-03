Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 3 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 5,96 reales brasileños, experimentando una variación de 0,38% respecto al precio de cierre anterior de 5,93 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,21%, aunque su evolución interanual refleja un descenso del -5,12%.

El euro se ha apreciado frente al real brasileño durante los últimos días, marcando una tendencia positiva que se sostiene por segundo día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-real brasileño se sitúa en 5,75%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 10,94%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.