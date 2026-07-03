Noticias

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 3 de julio

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ

En la apertura del día, el euro se cotiza en 5,96 reales brasileños, experimentando una variación de 0,38% respecto al precio de cierre anterior de 5,93 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,21%, aunque su evolución interanual refleja un descenso del -5,12%.

El euro se ha apreciado frente al real brasileño durante los últimos días, marcando una tendencia positiva que se sostiene por segundo día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-real brasileño se sitúa en 5,75%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 10,94%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Ciudad de Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Ciudad de Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para este 3 de julio

EEUU: las predicciones del tiempo para Los Ángeles este 3 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: las predicciones del tiempo para Los Ángeles este 3 de julio

Viña del Mar: calidad del aire este 3 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) toma en cuenta cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Viña del Mar: calidad del aire este 3 de julio de 2026

Calidad del aire en Coronel Norte este 3 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) considera cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Calidad del aire en Coronel Norte este 3 de julio de 2026

Estatus de la calidad del aire en Valparaíso este 3 de julio de 2026

Chile tiene 8 de las 10 ciudades sudamericanas con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del aire en Valparaíso este 3 de julio de 2026