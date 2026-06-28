¿Cómo estará el clima en Ciudad de Guatemala?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 28 de junio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Ciudad de Guatemala es de 5% durante el día y del 8% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 45% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 27 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 48 kilómetros por hora en el día y los 43 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es principalmente tropical, en el que las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.