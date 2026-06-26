Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 26 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,71 quetzales, lo que representa un incremento del 2,96% respecto al precio de cierre anterior de 8,46 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,28%, mientras que su variación interanual se situó en un descenso del 1,17%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, cerrando con un avance constante. Con una volatilidad actual del 28,2%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,19%, el mercado refleja una notable inestabilidad en este par de divisas.

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