Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo valor que la sesión previa, con una variación porcentual del -0,21%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,06%, mientras que en términos interanuales, ha acumulado una variación del 2,47%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio del dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa. La volatilidad actual del 3,3% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,12%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de junio

La moneda europea experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de junio

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 26 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 26 de junio

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 26 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 26 de junio

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 26 de junio

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 26 de junio

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 26 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 26 de junio