Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de junio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo valor que la sesión previa, con una variación porcentual del -0,21%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,06%, mientras que en términos interanuales, ha acumulado una variación del 2,47%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio del dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa. La volatilidad actual del 3,3% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,12%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

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