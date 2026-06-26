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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de junio

La moneda europea experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,62 dólares canadienses, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al precio previo de 1,61 dólares canadienses, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un leve retroceso del 0,07%.

El euro se ha fortalecido frente al dólar canadiense en los últimos días, marcando una tendencia positiva que se mantiene desde hace un día.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-dólar canadiense es del 2,9%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,69%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este par de divisas.

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