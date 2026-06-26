Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 26 de junio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,31% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,05%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,74%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,86%, superando la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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