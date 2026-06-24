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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de junio

La moneda europea experimentó un avance notable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en promedio a 8,65 quetzales, registrando un incremento del 1,55% respecto al precio de cierre previo de 8,52 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,87%, aunque su variación interanual se sitúa en un descenso del -1,54%.

El euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido que apunta a un fortalecimiento de la moneda europea. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 24,33%, superior a la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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