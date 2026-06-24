Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,27% respecto al cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,3%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 1,82%.

El tipo de cambio entre el dólar y el quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, sugiriendo una mayor demanda por la moneda estadounidense. La volatilidad actual del 24,67% se encuentra por encima de la volatilidad de referencia del 20,25%, indicando una situación de inestabilidad en el mercado de divisas.

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