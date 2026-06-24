Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 24 de junio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa y registrando una variación porcentual de 0,13%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense mostró una subida del 0,65%, mientras que su avance interanual se sitúa en un 3,15%.

El tipo de cambio dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, sugiriendo un fortalecimiento del billete estadounidense. La volatilidad actual del 2,06% es significativamente más baja que la volatilidad de referencia del 4,12%, lo cual indica una fase de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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