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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 24 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, lo que representa una disminución de -0,21% respecto al precio de cierre anterior de 1,62. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró una bajada del -0,36%, mientras que en términos interanuales, su evolución muestra un avance del 0,34%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días.

La volatilidad actual del 2,68% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,7%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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