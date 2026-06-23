Noticias

Pronóstico del clima en Panamá para este 23 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, checa el pronóstico del clima en Panamá para las siguientes horas en este martes.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Panamá es de 62% durante el día y del 60% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 81% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

PUBLICIDAD

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

PUBLICIDAD

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

Clima en PanamáClima en PanamáClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Previsión meteorológica del clima en Dallas para este 23 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en Dallas para este 23 de junio

¿Cuál es la temperatura promedio en Houston?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio en Houston?

Pronóstico del clima en Miami para antes de salir de casa este 23 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Miami para antes de salir de casa este 23 de junio

Conoce el clima de este día en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Washington D. C.

Santoral del día: conoce los santos que se celebran hoy

Consulta la el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del día: conoce los santos que se celebran hoy