Pronóstico del clima en Panamá para este 23 de junio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, checa el pronóstico del clima en Panamá para las siguientes horas en este martes.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Panamá es de 62% durante el día y del 60% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 81% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

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En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

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Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.