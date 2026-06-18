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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior, manteniendo el mismo precio de 1,41 dólares canadienses, lo que representa una variación porcentual del 0,23% en comparación con la jornada previa; según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,03%, mientras que en el último año su valoración ha aumentado un 2,8%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,21%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia del 4,18%, lo que sugiere una cierta inestabilidad en el mercado.

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