Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior, manteniendo el mismo precio de 1,41 dólares canadienses, lo que representa una variación porcentual del 0,23% en comparación con la jornada previa; según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,03%, mientras que en el último año su valoración ha aumentado un 2,8%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,21%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia del 4,18%, lo que sugiere una cierta inestabilidad en el mercado.