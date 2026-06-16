Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,84 quetzales, lo que representa un incremento del 2,29% respecto al precio de cierre anterior de 8,64 quetzales. Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,92%, mientras que su variación interanual se sitúa en un crecimiento del 1,13%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, logrando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 25,1%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,31%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado.

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