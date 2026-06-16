Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

La moneda europea registró un alza respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,84 quetzales, lo que representa un incremento del 2,29% respecto al precio de cierre anterior de 8,64 quetzales. Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,92%, mientras que su variación interanual se sitúa en un crecimiento del 1,13%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, logrando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 25,1%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,31%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de junio

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de junio

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de junio

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 16 de junio

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada delmartes

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 16 de junio