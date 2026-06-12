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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 12 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,86 reales brasileños, registrando una disminución del -2,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,98 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso de -1,27, mientras que en términos interanuales, su valor se ha reducido en un -7,89%.

El tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer descenso en el último día. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 16,06%, por encima de la volatilidad de referencia del 11,15%, sugiriendo un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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