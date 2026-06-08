Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de junio

En la apertura del día, el cambio del dólar estadounidense se sitúa en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, pero con una variación porcentual de -0,05%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 1,7%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en el último día, sugiriendo un deterioro en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 13,88%, por debajo de la volatilidad de referencia de 20,13%, lo que indica una mayor estabilidad en comparación con el histórico reciente.

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