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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 27 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02%; esta estabilidad sigue reflejando la cotización de cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,27, mientras que a nivel interanual, su valor ha caído un -1,78%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante el último día, marcando un descenso en su cotización.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a dólar canadiense es del 2,34%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,48%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado.

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