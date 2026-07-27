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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 27 de julio

La moneda europea registró una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 8,67 quetzales, reflejando una disminución del -0,33% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,69 quetzales según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,79%, aunque su variación interanual se sitúa en un -0,26%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa, tras un día consecutivo de caída. La volatilidad actual se sitúa en 14,34%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,29%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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