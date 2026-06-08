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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 8 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, lo que representa una leve variación al alza del 0,06% respecto al precio de cierre anterior de 1,39. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 0,72%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,99%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar canadiense ha sido positiva en los últimos días, con un incremento registrado por primera vez en un periodo de tendencia de un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,33%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,18%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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