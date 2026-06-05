Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 5 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,92 reales brasileños, marcando un incremento del 0,6% respecto al precio de cierre anterior de 5,89 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,81%, mientras que su evolución interanual refleja una bajada del -6,3%.

El euro se ha fortalecido frente al real brasileño durante los últimos dos días, reflejando una tendencia positiva en el cambio. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 8,07%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,13%, lo que indica un mayor nivel de estabilidad en este periodo.

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