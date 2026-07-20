Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,38% respecto al precio de cierre anterior de 1,4 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,06%, mientras que en términos interanuales, su valor se incrementó un 1,09%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día de negociación.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,93%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.