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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de julio

El dólar ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,38% respecto al precio de cierre anterior de 1,4 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,06%, mientras que en términos interanuales, su valor se incrementó un 1,09%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día de negociación.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,93%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.

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