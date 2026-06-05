El candidato Roberto Sánchez defiende legalización del aborto en caso de violación en Perú

Lima, 5 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se juega la Presidencia de Perú este domingo contra la derechista Keiko Fujimori, afirmó este viernes que defiende la legalización del aborto en caso de violación, un supuesto que hasta ahora está penalizado en el país andino.

"Yo soy psicólogo, terapeuta, mi especialidad es la rehabilitación del abuso sexual infantil. Me he dedicado diez años a eso y, por lo tanto, el aborto en casos de violación creo que es lo democrático, lo justo y lo principista", dijo Sánchez en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP).

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La postura de Sánchez contrasta con la de Fujimori, que se ha mostrado en contra de permitir interrumpir el embarazo en casos de violación.

A dos días de las elecciones presidenciales, el candidato agregó que también defiende el derecho al aborto terapéutico, el único legal en Perú desde 1924, pero indicó que este presenta problemas en su regulación y práctica.

Sin embargo, Sánchez rechazó el aborto como política pública general, ya que, según sus palabras, se deben tomar todos los elementos posibles en la salud pública precisamente para evitar sufrimiento y daño.

Por otro lado, el candidato fue interrogado sobre su postura frente a aprobar la unión civil o matrimonio entre personas del mismo sexo, que hasta el momento no está permitida en Perú.

"He votado a favor de la unión civil porque creo en el derecho de las minorías. Perú necesita desterrar todo tipo de discriminación religiosa, cultural, económica, de orientación sexual o de género", indicó en referencia a su rol como congresista, que ocupa desde 2021.

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Además, "de aquí en adelante" reafirmó la necesidad de promover políticas de equidad de género, "porque significa reconocer aspectos psicológicos, subjetivos, sociales y derechos que son para mí fundamentales".

"Cuando yo me reafirmo en mi formación católica y me digo provida, profamilia es en esos extremos, porque evidentemente yo no voy a imponer a nadie el derecho a su propia decisión. Son actos privados que la gente tiene que decidir y yo lo voy a respetar", sostuvo respecto a su postura en estas cuestiones siendo abiertamente católico.

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Sánchez, líder del partido de izquierda Juntos por el Perú, también señaló que en este periodo legislativo se han aprobado un conjunto de leyes que se definen como 'provida' pero "son absolutamente contrarios a los derechos de los niños y de las mujeres".

"Evidentemente ha habido un sector conservador extremo en el Parlamento que tiene un conjunto de leyes como eliminar cuanto antes el Ministerio de la Mujer y eliminar la educación sexual, que es un derecho para nuestros escolares, porque anteponen preocupaciones religiosas a derechos humanos. Eso no puede ser. Eso no es mi horizonte", declaró ante la prensa internacional.

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El candidato se refirió a las normas promovidas especialmente por el partido ultraconservador Renovación Popular, que ha promovido y conseguido que se aprueben leyes en las que se limita el derecho al aborto terapéutico, se prohíbe la educación sexual y busca eliminar el término 'feminicidio' en el código penal, entre otras. EFE

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