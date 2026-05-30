Clima en La Habana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a pronosticar el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

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Sin embargo, fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en La Habana:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las siguientes puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

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Para este domingo, se prevé que en La Habana habrá un 86% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 91% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del clima en La Habana (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en La Habana

La Habana, principal polo turístico y capital de Cuba, se caracteriza por tener un clima de sabana tropical debido a la ubicación que la isla tiene dentro del llamado “cinturón de los vientos alisios” y por la calidez de las corrientes del océano.

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En la capital cubana el invierno no es tan extremo y para prueba de ello se tiene que la temperatura mínima récord ha sido de 3,2 grados el pasado 30 de enero de 2022; mientras que la más alta en la ciudad fue de 38,2 grados en septiembre de 2015.

En cuanto a las lluvias, estas son más frecuentes entre los meses de septiembre y octubre, época en la que las tormentas tropicales y los huracanes suelen golpear a la isla; mientras que en marzo y mayo hay muy poca probabilidad de que haya precipitaciones.

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El récord de temperatura mínima registrada en la capital cubana había sido hasta este año la de 4 grados centígrados ocurrida en enero de 2010 en el área del Aeropuerto Internacional José Martí, no obstante, el 30 de enero de 2022 descendió hasta los 3,2 grados.

En contraste, la temperatura más alta registrada en la ciudad es de 38.2 grados, alcanzada desde septiembre de 2015 y que a la fecha no ha sido superada.

La calidez de las corrientes del océano hacen de La Habana un lugar con un clima único. (EFE)

Cómo es el clima en Cuba

Cuba, llamado oficialmente como República de Cuba, es un país isleño asentado en las Antillas del Mar Caribe; consta de 15 provincias más La Habana como la capital y ciudad más poblada.

El clima de Cuba es de tipo tropical y generalmente está dividido en dos temporadas: la seca, que va del mes de noviembre a abril, cuando se registran temperaturas mínimas de entre los 18 y 21 grados, mientras que las máximas alcanzan los 27 grados.

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Por otro lado, la temporada de más calor y lluvias ocurren entre los meses de mayo a octubre, cuando las temperaturas máximas rondan los 20 o 31 grados; además, entre septiembre y noviembre es usual la presencia de ciclones y huracanes.

El archipiélago cubano también se caracteriza por tener una humedad relativamente alta, con promedios cercanos al 90%, lo que ocasiona que gran parte del año haya una intensa sensación de calor.

La temperatura máxima récord en el país la tiene el poblado de Veguitas, en Granma, cuando el 11 de abril de 2020 el termómetro ascendió hasta los 39.3 grados; en contraste, la mínima marca la tiene Baiona, cuando el 8 de febrero de 1996 cayó históricamente hasta los 0.6 grados.

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