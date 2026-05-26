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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 26 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,84 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 8,27%.

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El tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en el último día, marcando un descenso en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 6,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,14%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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