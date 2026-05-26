Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 26 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,84 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,44%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 8,27%.

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El tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en el último día, marcando un descenso en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 6,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,14%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.