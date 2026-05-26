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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 2,59% respecto al precio de cierre anterior de 8,65 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,37%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,47%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 27,25%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,19%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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