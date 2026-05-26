Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,64% respecto al precio de cierre anterior de 7,43 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 27,37%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,1%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,27%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,6%.