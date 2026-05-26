Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,47%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,7%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 1,52% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,82%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.