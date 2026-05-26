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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,47%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,7%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 1,52% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,82%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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