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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de mayo

La divisa estadounidense ha registrado un leve alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,07%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,46%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,27%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 2,31%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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