Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 21 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,81 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,89% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,87 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,31%, mientras que en el último año su valor ha caído un 9,03%.

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El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 11,53%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 11,41%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.