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Las últimas previsiones para Panamá: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 14 de mayo en Panamá.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 63%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 25 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 67%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora en la noche.

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La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más cómodos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

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