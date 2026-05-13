Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,93 quetzales, lo que representa un incremento del 1,61% respecto al precio de cierre anterior de 8,79 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,84%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 4,17%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,29%, superando la volatilidad de referencia del 19,89%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.