¿Cómo estará el clima en Heredia?

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Heredia para este martes.

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La probabilidad de lluvia para este martes en Heredia es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 78% en el curso de la noche.

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En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 26 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

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El pronóstico del clima en Heredia (Imagen ilustrativa Infobae)

En la provincia de Heredia hay dos subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Zona Norte y el Valle Central.

En la Zona Norte, en la que está incluida la mayor parte de la provincia incluida la ciudad de Heredia, se caracteriza por las precipitacioneslluvias abundantes a lo largo del año y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

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Cabe mencionar que las lluvias en la Zona Norte son de contrastes debido tanto elementos climáticos como factores geográficos como lo son el relieve montañoso, llanuras extensas y el lago de Nicaragua, el cual modera las temperaturas, modifica el flujo de los vientos y es factor importante en el ciclo hidrológico de la región.

El Valle Central abarca la parte suroeste de la provincia, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

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En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

Mientras que en el Valle Central Occidental el clima depende de la altura, ya que en las zonas bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

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En ambos valles, las precipitaciones están presentes de abril a noviembre, con una ligera disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

(Municipalidad de Heredia)

¿Cómo es el clima en Costa Rica?

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

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Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por distintos factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

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El Régimen Caribe se caracteriza por contar con dos periodos de lluvia que van de mayo a agosto y de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona no cuenta una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico cuenta una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias caen entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.