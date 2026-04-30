El euro se dispara en Colombia y completa tres días al alza con fuerte volatilidad, así cerró la jornada del 30 de abril

El crecimiento estancado del PIB europeo y una inflación del 3% generan presiones de estanflación para el euro en 2026 - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 30 de abril de 2026 en un promedio de $4.267,53, lo que representó una subida de 29,95 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,71. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.310,73 y un mínimo de $4.229,6, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

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El Banco Central Europeo enfrenta el dilema de frenar la inflación sin intensificar la debilidad económica, con expectativas de mayores tasas de interés - crédito Europa Press

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota una subida 5,03% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún una bajada del 7,46%.

Si comparamos el dato con días anteriores, sumó tres fechas seguidas en verde. La volatilidad de esta semana fue de 22,3%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (17,14%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

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Análisis de mercado

El comportamiento reciente del euro frente al peso colombiano revela un mercado condicionado por tensiones externas y fragilidades internas que interactúan de forma compleja. Aunque la moneda europea no atraviesa su mejor momento frente al dólar, su dinámica frente a monedas emergentes como el peso colombiano está determinada por factores adicionales, especialmente el ciclo energético y la percepción de riesgo global.

Desde el frente europeo, el panorama luce cada vez más exigente. La combinación de crecimiento prácticamente estancado, con un PIB avanzando apenas 0,1%, y una inflación que ha repuntado hasta el 3% configura un escenario cercano a la estanflación. Este deterioro se explica en buena parte por el choque energético, con costos que escalaron más de 10%, presionando tanto a hogares como a empresas.

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En Colombia, el alza de precios del crudo ha favorecido la balanza externa, pero la percepción de riesgo local contrarresta la apreciación del peso - crédito Dado Ruvic/REUTERS

En este contexto, el Banco Central Europeo enfrenta un dilema técnico, endurecer su política para contener la inflación o evitar asfixiar aún más una economía que ya muestra señales claras de fatiga. El mercado, sin embargo, ya descuenta una senda más restrictiva, con hasta tres incrementos de tasas en el horizonte.

Este entorno ha limitado la capacidad del euro para fortalecerse de forma sostenida, especialmente frente a monedas que, como el peso colombiano, tienen una alta correlación con materias primas. En otras palabras, mientras Europa sufre por el encarecimiento de la energía, Colombia encuentra en ese mismo fenómeno un soporte parcial vía mayores ingresos externos.

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En el caso colombiano, el peso enfrenta una dualidad estructural. Por un lado, el aumento en los precios del crudo, que alcanzó niveles cercanos a los 126 dólares, mejora los términos de intercambio y fortalece la balanza externa. Esto, en condiciones normales, tendería a impulsar una apreciación del peso. Sin embargo, este efecto positivo se ve contrarrestado por factores domésticos que elevan la prima de riesgo.

El frente fiscal continúa siendo un foco de preocupación relevante. Las recientes decisiones judiciales que implican devoluciones millonarias, sumadas al costo estructural de medidas como la deducibilidad de regalías, presionan las cuentas públicas y deterioran la percepción de sostenibilidad de la deuda. A esto se suma la incertidumbre en materia energética, con riesgos de desabastecimiento que podrían afectar la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.

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El panorama del euro frente al peso colombiano es incierto debido a factores políticos internos, riesgos fiscales y cambios en la política energética nacional - crédito David W Cerny/REUTERS

Adicionalmente, el componente político introduce un nivel extra de volatilidad. La consolidación de ciertos liderazgos en escenarios electorales generó episodios de nerviosismo en los mercados, impactando directamente la tasa de cambio. Este tipo de choques idiosincráticos tienden a amplificar los movimientos del tipo de cambio, especialmente en un entorno global donde los inversionistas privilegian activos refugio.

Bajo este marco, la relación euro-peso colombiano no responde únicamente a la debilidad relativa de Europa, sino también a la capacidad del peso de absorber presiones internas. Si bien el euro enfrenta un contexto adverso, su comportamiento frente al peso puede mostrar episodios de fortalecimiento si los riesgos locales en Colombia se intensifican.

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En síntesis, el cruce EUR/COP se encuentra en una zona de alta sensibilidad, donde convergen choques externos, energía, política monetaria global, y factores internos de riesgo fiscal y político. En el corto plazo, es previsible un comportamiento volátil, con sesgos mixtos, donde cualquier catalizador, ya sea en Europa o Colombia, puede redefinir rápidamente la dirección del mercado cambiario.