Dólar hoy en Cuba: Peso cubano cotiza a la baja al cierre de la cotización de tipo de cambio de este 30 de abril

Así cerró la cotización de tipo de cambio de este jueves 30 de abril de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo que implicó un cambio del 0,13% si se compara con los 23,97 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero en el último año acumula aún un ascenso del 0,24%.

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Si confrontamos el valor con días anteriores, dio la vuelta al dato de la jornada previa donde experimentó una disminución del 0,37%, mostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue ligeramente inferior a la acumulada en el último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

De acuerdo con el reporte de divisas de Grupo Financiero Monex, el índice DXY, que mide la fuerza del dólar ante otras divisas, muestra una cotización de 98.46 unidades, con una caída de 0,50% respecto al cierre anterior para el dólar. A su vez, la reciente serie de datos macroeconómicos y la corrección en los precios del crudo han provocado un debilitamiento del dólar.

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Por otro lado, durante el primer trimestre de 2026, el PIB de Estados Unidos creció 2,0% a tasa trimestral anualizada, dejando atrás la debilidad observada al cierre de 2025. En marzo, la inflación PCE anual ascendió a 3,5%, frente al 2,8% registrado anteriormente, lo que representó el nivel más elevado en casi tres años para Estados Unidos, debido al aumento en los precios energéticos.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios el rango objetivo de la tasa de fondos federales coincidió con la descripción de una economía resiliente, la presencia de riesgos inflacionarios y la persistencia de una elevada incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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Pronóstico de crecimiento económico para Cuba en 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Cuba proyecta para 2026 un crecimiento económico del 1%, la misma tasa que había estimado para el año anterior pero que no logró alcanzar debido a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Según el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, el país operará en un contexto de “economía de guerra”, enfrentando amenazas, riesgos y tensiones que podrían intensificarse durante el próximo año.

La expectativa de crecimiento se apoya en mejores perspectivas para el turismo y los servicios de exportación, en particular los servicios médicos, que siguen siendo un pilar para la obtención de divisas. En el ámbito inflacionario, el Gobierno prevé un aumento del 10% en los precios del mercado formal, lo que implicaría una reducción de cinco puntos porcentuales respecto a la inflación interanual registrada al cierre de 2025, cuando alcanzó el 14,07%.

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El déficit fiscal estimado para 2026 asciende a 74.500 millones de pesos cubanos, unos 3.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas, una cifra similar a la del año anterior. Las autoridades reconocen la persistencia de problemas estructurales: escasez de productos básicos, apagones, inflación elevada, dolarización creciente y fuerte migración. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo un 11% y en 2024 el PIB retrocedió un 1,1%, marcando el segundo año consecutivo de caída.

El Gobierno ha señalado la necesidad de atraer inversión extranjera y ha prometido un entorno “más dinámico y transparente” para los inversores, ofreciendo mayores facilidades y garantías, aunque reconoce las dificultades financieras actuales y la complejidad del contexto internacional y doméstico.

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La historia del peso cubano

Consulta el tipo de cambio en Cuba este jueves 30 de abril del 2026. (Reuters/Alexandre Meneghini)

El peso cubano es la moneda de curso legal en Cuba y es utilizada por la mayoría de la población, está dividido en 100 unidades denominadas centavos.

A partir del 1 de enero de 2021 dejó de existir el peso cubano convertible como moneda de curso legal, pues era el más aceptado en el pago de obligaciones y aunque aún tiene valor legal, no es aceptado en el pago de productos y servicios.

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En el año 2002 la tasa de cambio era de 21 pesos cubanos por cada peso convertible, pero después se devaluó hasta alcanzar los 26 pesos cubanos por peso convertible. En cuanto al dólar, éste equivale a 25 pesos cubanos y a un peso cubano convertible.

No fue hasta abril de 2005 cuando el gobierno acordó la devaluación del peso cubano con respecto al convertible al pasarlo a 25 pesos cubanos por peso convertible y éste último quedó en paridad de 1:1 con respecto al dólar más un impuesto del 10 por ciento, con ello se tiene que por cada dólar cambiado se pierde el 12% de su valor.

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Así fue hasta el 1 de enero de 2021 cuando se acordó el “Día Cero” de la unificación monetaria, aunque para muchos la extinción del peso convertible se vio como una devaluación, para otros sólo se trató de una medida para ponerse al corriente con los 24 pesos cubanos por cada dólar.

En consecuencia, la demanda de divisas también empujó al mercado negro de intercambio en el que se vendía un dólar por cada 100 pesos cubanos convertibles.

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Actualmente existen monedas de 1, 2, 5 y 20 centavos y de 1, 3 y 5 pesos; mientras que en billetes existen de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.