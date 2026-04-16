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Clima en República Dominicana: el estado del tiempo para Santo Domingo este 16 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Santo Domingo este jueves 16 de abril:

En Santo Domingo se pronostica una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 92% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 75% en el transcurso del día y del 60% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más con más calor son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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