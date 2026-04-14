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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de abril
Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de abril

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 7,64 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,28% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 2,14%, de modo que desde hace un año aún acumula una subida del 1,54%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, invierte el resultado de la sesión previa, cuando cerró con un descenso del 2,31%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. La cifra de la volatilidad es superior a los números conseguidos para el último año (19,28%), de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

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