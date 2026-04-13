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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de abril
Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de abril

En la jornada de hoy el euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó una bajada del 0,06% con respecto a los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,43% y desde hace un año acumula aún una subida del 1,7%.

Respecto de jornadas anteriores, suma dos sesiones seguidas en valores negativos. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.

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