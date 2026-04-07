Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de abril

El dólar estadounidense se paga en el comienzo del día de hoy a 7,64 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,19% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 2,25%, de manera que en el último año todavía mantiene un incremento del 1,71%.

Si confrontamos el dato con días pasados, da la vuelta al dato de la jornada previa cuando experimentó una disminución del 2,19%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo tanto está presentando un comportamiento más inestable.