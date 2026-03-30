Índice ATX este 30 de marzo: pierde terreno al comienzo de la jornada

Comienzo del día en negativo para el ATX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con leves descensos del 0,52%, hasta los 5.243,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice suma tres jornadas sucesivas en dígitos negativos.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX anota una disminución 0,33%; pero en términos interanuales aún conserva un incremento del 28,62%. El ATX se sitúa un 9,92% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 0,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.194,82 puntos).