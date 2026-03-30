Índice ATX este 30 de marzo: pierde terreno al comienzo de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el ATX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con leves descensos del 0,52%, hasta los 5.243,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice suma tres jornadas sucesivas en dígitos negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX anota una disminución 0,33%; pero en términos interanuales aún conserva un incremento del 28,62%. El ATX se sitúa un 9,92% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 0,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.194,82 puntos).