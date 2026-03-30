BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el BEL-20 INDEX, que terminó rueda bursátil del lunes 30 de marzo con incrementos del 0,9%, hasta los 5.029,94 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 5.029,94 puntos y un mínimo de 4.962,07 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX anota un incremento 1,82%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 15,79%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 11,41% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.916,79 puntos).