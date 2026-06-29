Clima en La Romana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en La Romana para este martes.

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Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 11%, con una nubosidad del 10%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.