OMX Stockholm 30 pierde 0,9% tres el cierre de operaciones este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el OMXS 30, que terminó la sesión del viernes 27 de marzo con bajadas del 0,9%, hasta los 2.863,92 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 2.889,26 puntos y un volumen mínimo de 2.845,20 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,52%.

En relación a los últimos siete días, el OMXS 30 marca un descenso 0,03%; por el contrario desde hace un año aún acumula un incremento del 8,86%. El OMXS 30 se sitúa un 11,13% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos)