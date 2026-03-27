Las series de Netflix Venezuela que roban la atención HOY

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Venezuela

1. MLB Opening Night: Yankees vs. Giants

2. Emergencia radiactiva (Emergência Radioativa)

En esta serie dramática inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

3. Night Stage (Ato Noturno)

Matías, un actor talentoso pero controversial, ensaya una obra junto a su compañero de piso Fabio. Ambos atraen la atención de una agente de casting, pero solo Fabio consigue una audición para una gran serie. Matías, devastado, encuentra consuelo en Rafael, un misterioso político que oculta su identidad mientras se postula para la alcaldía. Juntos, exploran su pasión clandestina y, con el tiempo, alcanzan el éxito: Matías obtiene el papel protagonista y Rafael gana apoyo en las encuestas. Pero su creciente temeridad despierta celos en Fabio y alarma entre los patrocinadores, convirtiendo su historia en un peligroso juego de fama y deseo. (FIRE!!)

4. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

5. BTS El Comeback en vivo (BTS 컴백 라이브: ARIRANG)

Sigue a BTS mientras actúan en vivo desde Seúl en celebración de su quinto álbum de estudio Arirang, marcando su primer evento global con transmisión en vivo desde Corea.

6. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

7. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

8. Novio a la carta (월간남친)

Seo Mi-rae vive absorbida por el trabajo sin tiempo para el amor hasta que un servicio de citas despierta sentimientos que creía dormidos y abre la puerta a un posible romance.

9. Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

10. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.