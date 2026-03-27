AEX retrocede 1,09% al finalizar la jornada de este 27 de marzo

Día adverso para el AEX, que acabó la sesión de mercado del viernes 27 de marzo con notables descensos del 1,09%, hasta los 960,22 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 971,30 puntos y la cifra mínima de 955,94 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX acumula una disminución 0,15%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 6,07%. El AEX se sitúa un 6,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos)