AEX retrocede 1,09% al finalizar la jornada de este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el AEX, que acabó la sesión de mercado del viernes 27 de marzo con notables descensos del 1,09%, hasta los 960,22 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 971,30 puntos y la cifra mínima de 955,94 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX acumula una disminución 0,15%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 6,07%. El AEX se sitúa un 6,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos)