Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BEL-20 INDEX, que cerró la sesión bursátil del viernes 27 de marzo con leves bajadas del 0,42%, hasta los 4.985,22 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 5.026,43 puntos y un mínimo de 4.930,70 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,9%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un incremento 1,39%, de manera que en el último año mantiene aún un ascenso del 14,18%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 12,2% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 1,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.916,79 puntos).