OMXS30 cae un 1,33% durante la apertura de la jornada de este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el OMXS 30, que comienza la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con notables descensos del 1,33%, hasta los 2.904,06 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, el indicador pone freno a tres sesiones consecutivas con tendencia positiva.

En los últimos siete días, el OMXS 30 marca una bajada 0,17%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 10,45%. El OMXS 30 se sitúa un 9,89% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 1,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.864,69 puntos).