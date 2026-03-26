Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 26 de marzo

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 6,05 reales brasileños en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,3% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 6,07 brasileños, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca una subida 0,25%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún una disminución del 4,47%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, con este valor cortó la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad fue de 15,59%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (13,23%), de forma que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.