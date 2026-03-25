El índice de Corea del Sur terminó la jornada al alza este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de alzas para el KOSPI, que cerró la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con incrementos del 1,59%, hasta los 5.642,21 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 5.740,97 puntos y un volumen mínimo de 5.630,07 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,93%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra un descenso del 4,77%. El KOSPI se sitúa un 10,54% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 30,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).