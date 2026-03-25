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Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 2,31% este 25 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Taiwan Weighted, que empieza rueda bursátil del miércoles 25 de marzo con notables ascensos del 2,31%, hasta los 33.478,84 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil con este dato frena la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 1,06%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,47% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

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